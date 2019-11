Ciudad de México.- Revelar el nombre de Juan José Verde Montes, director del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN) y quien organizó el operativo para capturar a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa, fue un error por parte del gobierno federal, coincidieron especialistas.

Consideraron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el presidente Andrés Manuel López Obrador "se lavaron las manos" y "sacrificaron" la carrera de Verde Montes para aminorar el impacto político.

"Es lamentable que hayan dado el nombre del coronel de caballería del Estado Mayor Presidencial, porque, independientemente de que arruinaron su carrera militar, están poniendo en riesgo real su vida", dijo César Gutiérrez Priego, experto en derecho militar.

Consideró que el titular de la Sedena debió haber asumido la responsabilidad del operativo, pero "sacrificó a uno de sus soldados y se lavaron las manos. Para mí esto es inédito: yo nunca había escuchado que un secretario de la Sedena le hubiera echado la culpa a uno de sus subalternos para eximirse".

De acuerdo con las autoridades, Juan José Verde Montes es el "jefe del Grupo de Análisis de Información del narcotráfico a nivel nacional, el responsable de la obtención de información", por lo que sería uno de los elementos más importantes.

Por su parte Jorge Luis Sierra, especialista en Fuerzas Armadas, comentó que "no es común que la Sedena haga público el nombre de los jefes de una operación militar. El Presidente se equivocó. No conoce a las Fuerzas Armadas, no conoce los protocolos, y él es el comandante; está obligado a cuidar la integridad de sus subordinados".