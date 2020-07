Se le olvidó a Calderón que él fue quien le compró el avión a Peña Nieto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que le molestó mucho al expresidente Felipe Calderón Hinojosa que se exhibiera el avión presidencial TP01 que el político michoacano compró a Enrique Peña Nieto, ex jefe del Ejecutivo federal.

"Yo creo que le molestó mucho al expresidente Calderón lo del avión porque se pasó, eso de comprarle un avión a Peña, y no fue cualquier avión, porque él fue el que lo compró. Pero ya se le olvidó al presidente Calderón que él fue el que indolentemente compró ese avión, autorizó la compra".

El pasado lunes, cuando el gobierno federal, mostró el Boeing 787 que compró la administración de Felipe Calderón, el expresidente publicó en su cuenta de Twitter que eso era un circo mediático.

"Hubieran aprovechado para subir al avión y visitar y llevar ayuda a la gente que lo perdió todo en Reynosa a causa del huracán. ¡ah! pero dejaron en cero el presupuesto de Fonden, y los damnificados no importan, sólo el circo mediático".

El presidente López Obrador dijo que lo que le molesta, o sea, es que mostraron el avión, porque no se sabía nada de esa aeronave.

"Casi nadie hablaba del avión. Compraron ese avión faraónico y no había notas. Sacaban ahí la nota que... creo que EL UNIVERSAL... Si, en primera plana, de que era necesario... que había que cambiar, sí, el equipo. Pero incluso fue el único y los demás menos, ¿cómo?, si había también ahí, eran 80 lugares y había los lugares para la prensa".

El presidente López Obrador ofreció disculpas al pueblo de México por estarle mostrando cómo eran los gobiernos autoritarios y corruptos durante el periodo neoliberal.

"Ni siquiera se necesitaba un avión tan grande. Ya lo he explicado, ese avión sólo se justifica para vuelos de cinco horas en promedio, porque cuesta mucho levantarlo y que aterrice pronto. Es demasiado grande, es para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible, es una cosa enorme".