Se midió la preferencia y no el número de votos, dice INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) puntualizó que en el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena se realizó un ejercicio estadístico que mide el porcentaje de preferencia y no el número de votos por candidato.

El ejercicio lo hace el INE por un acatamiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), indicó.

Contrario a una votación, donde un sufragio hace la diferencia, en una encuesta la preferencia tiene un intervalo de confianza y por ello no es precisa, dijo.

Aclaró que en una encuesta no se tiene un universo completo como en una elección: "En el caso del ejercicio que se llevó a cabo entre el 2 y el 8 de octubre, de acuerdo con la metodología aprobada, se realizaron 4 mil 783 entrevistas efectivas por las tres casas encuestadoras, lo cual es una representación nacional".

Detalló que el grupo de expertos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, consideró la imposibilidad de cuantificar simplemente los votos por cada candidato sin tomar en cuenta el intervalo de confianza y la representatividad nacional.

"Los resultados establecen .05 de diferencia en las estimaciones de ambos candidatos que, si bien a nivel muestral corresponderían a dos votos de diferencia, es necesario considerar que se trata de una representación y no de un universo, y debe tomarse en cuenta el intervalo de confianza", difundió el INE.

Detalló que los votos en una encuesta no pueden ser considerados exclusivamente sin ninguno del resto de los factores, como en una elección.