Se necesita claridad, decálogo de AMLO no ayuda: Gobernadores del PAN

Los gobernadores del PAN insistieron en su demanda de apoyos de la Federación para enfrentar la pandemia del Covid-19 en los ámbitos sanitario y económico, pues están solos y "un decálogo como el de ayer no ayuda mucho el tema económico, al contrario", afirmó el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco al pedir planteamientos claros.

Hoy la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) se reunió por segundo día consecutivo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, desde donde emitió un pronunciamiento y rueda de prensa virtuales en defensa del federalismo, las libertades, y la democracia

"No pertenecemos a ninguna BOA", dijo Orozco, presidente en turno de la GOAN en referencia al supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA) que según el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere restarle poder en 2021; al contrario, dijo, el llamado es "a nos distraernos en estos temas que no abonan, no nada, simplemente queremos cooperar con el gobierno federal, hacer equipo...no pertenecemos a ningún bloque en contra, pertenecemos a un gran equipo que quiere y ama a este país" .

Los panistas refirieron que no han recibido recursos para atender la pandemia por Covid-19 "y menos" para atender la crisis económica que se avecina, rubros a los que han destinado prácticamente todos los recursos que tenían, por lo que reiteraron su petición de apoyo y cambios a la ley de coordinación fiscal.

Además en su pronunciamiento los mandatarios estatales llamaron a evitar que este escenario se convierta en las próximas semanas "en una emergencia humanitaria donde emerja la violencia y la ingobernabilidad".

En su diagnóstico y llamamiento desde la cuna de la Independencia de México, los mandatarios panistas declararon que el país padece una asechanza a sus instituciones y a su democracia que no debe ser minimizada ni, menos aún, ignorada.

"México no puede desandar el camino del federalismo, de los contrapesos ni de la libertad. No hay lugar para el regreso a una suerte de república monárquica.

Las familias mexicanas viven con preocupación, angustia, decepción y enojo.

A todas ellas queremos decirles: ¡No están solos! ¡Sí hay de otra! Sí es posible evitar la ruina".

Pidieron además libertad para vivir en un país democrático, en el que se respete la pluralidad de las opiniones discrepantes, "y no se satanice o descalifique las tareas propias de la oposición, y el ejercicio de contrapesos y equilibrios propios a una democracia. Libertad para que México se mantenga como un País de leyes, y no vuelva a ser propiedad de la voluntad caprichosa de un solo hombre".

Al encuentro acudieron los mandatarios de Aguascalientes, Orozco; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; el de Yucatán, Mauricio Vila y el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; el de Chihuahua, Javier Corral; de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis y Quintana Roo, Carlos Joaquín González, además de Durango José Rosas Aispuro y Antonio Echevarría, de Nayarit.