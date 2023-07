"Se necesitan reformas de fondo en estaciones migratorias", pide ONG

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL). - A cuatro meses del incendio en la estación migratoria de Juárez, organizaciones no gubernamentales por los derechos de los migrantes exigen al Instituto Nacional de Migración (INM) una reforma de fondo a la Ley de Migración para humanizar la estancia o tránsito por México de las personas en contexto de movilidad.

"Más allá de pintar murales en las estaciones migratorias, se necesitan reformas a la Ley de Migración y la política migratoria" para detener las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, demandan en el marco de la inauguración de un mural en la estación migratoria "Las Agujas" con el que las autoridades del INM proponen dignificar el inmueble.

Además, las asociaciones civiles piden detener la criminalización hacia los migrantes, garantizar el acceso al ejercicio de sus derechos, detener los actos que vulneran su integridad, desmilitarizar su contención en las fronteras del país y la separación del cargo de Francisco Garduño Yañez mientras el proceso penal en su contra siga vigente.

Así lo expusieron las ONGs Asylum Acces México, Fundación Para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) en un documento difundido a través de sus redes sociales.

"Una verdadera humanización significa dejar de criminalizar a las personas migrantes, dejar de incomunicarlas, brindarles información sobre sus posibilidades de regularización migratoria o solicitud de acceso y facilitar esos procesos, brindarles atención médica oportuna, y permitir la entrada de abogadas y abogados para la orientación de las personas. Mientras eso no suceda, estamos frente a una campaña de relaciones públicas del INM para limpiar su imagen a la luz de la responsabilidad en la muerte de 40 migrantes.

"Un servidor público ético, más allá de murales, debería separarse de su cargo mientras siga el proceso penal en su contra, lo que ha sucedido con el titular del INM, Francisco Garduño, que a la fecha permanece al frente de la institución", señalan.

Sobre el perdón que el comisionado ofreció en entrevista con EL UNIVERSAL el pasado 20 de julio, los grupos por la protección de los derechos de migrantes, pidieron ofrecer la disculpa nuevamente en presencia de afectados y sus familias, y realizarla acompañada de garantías de no repetición y efectiva reparación integral del daño.

"La pintura no puede tapar más de 50 muertes en estaciones migratorias y 80 recomendaciones por falta de acceso a comunicación, salud, pésimas condiciones, abuso físico y sexual, tortura y muerte en estaciones migratorias, durante los últimos 30 años".