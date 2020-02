Se negociará directamente con farmacéuticas para abasto de medicina: Hugo López

El gobierno actual no operará con intermediarios en el sector salud, negociará directamente con farmacéuticas y también se abrirá al mercado global, sin adquirir insumos "pirata" o de mala calidad, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Al presentar El Pulso de la Salud, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario señaló que a fin de contar con abasto de medicamentos, además de la compra consolidada, se podrán comprar medicinas en otros países, aunque no cuenten con registro sanitario en la República Mexicana, sin que esto comprometa su calidad y eficiencia.

"Hemos cambiado viejas prácticas y ahora las compras las hacemos a través de fabricantes, de titulares de registros sanitarios y no necesitamos intermediarios, tenemos diálogo directo con farmacéuticas y nos pueden vender de manera directa. Hay que mencionar que adquirir en el mercado global, contrario a lo que se calumnia, no implica comprar productos que son piratas, sino hacer el reconocimiento mutuo de que son productos de la mejor calidad y de empresas competentes", comentó.

Agregó que en México existe una licitación abierta a proveedores nacionales e internacionales y lo que se distingue es la calidad de los productos, así como tenerlos en los tiempos adecuados.

"La compra consolidada instaurada desde abril de 2019, permitió mejores productos, en algunos casos de enfermedades de alta complejidad, mostramos que es posible una triple optimización y eso nos permite mejores negociaciones", resaltó.

López- Gatell Ramírez resaltó que en gobiernos pasados de compraban medicamentos e insumos a través de empresas distribuidoras que controlaban el mercado, lo que derivó en que incrementaron su porcentaje de participación en las licitaciones.

"A lo largo de 2013 - 2018 se usaron recursos por 257 mil millones de pesos en las compras consolidadas y un grupo de empresas acabo por tener más ingresos a partir de estas adquisiciones, Grupo Dimesa - Pisa, tenía 14% del mercado a inicios del sexenio pasado y acabó teniendo 22%, casos similares con otras firmas", dijo.

Se trata de Fármacos Especializados, Comercializadora de productos institucionales, Maypo y otras cinco empresas.