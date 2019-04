Se niega Tomás Zerón a testificar por caso "Pegasus"

El ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR hoy FGR), Tomás Zerón de Lucio, se niega a rendir su testimonio sobre el procedimiento de contratación del software "Pegasus" con el que supuestamente el gobierno federal espió a periodistas y defensores de derechos humanos durante la administración pasada.

De acuerdo con el citatorio emitido el pasado 4 de marzo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la FGR solicitó la presencia de Zerón en sus instalaciones el 20 de marzo siguiente para que, en su calidad de testigo, rinda declaración en la carpeta de investigación número FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017.

"Me permito solicitarle, sirva presentarse ante esta Representación Social de la Federación, en calidad de testigo, el día 20 de marzo de 2019 a las 12:00 horas en las instalaciones de la oficina de esta Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (...) con la finalidad de que declare la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante respecto a la información relacionada a la contratación y funcionamiento del sistema denominado 'Pegasus', no omitiendo hacer de su conocimiento que en caso de ostentar alguna documental relacionada al presente hecho, misma que deberá ser exhibida ante esta autoridad federal", indica el documento.

Contra el citatorio, Zerón de Lucio solicitó un amparo en el que alegó que la Feadle le violó su derecho a la debida defensa.