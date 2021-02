Se opone AMLO a ajustar reforma a Ley Eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no está dispuesto a que se le cambie una coma a su iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, aunque ésta sea discutida en parlamento abierto y dialogada con los empresarios.

"Nada, es muy sencillo lo que se está planteando", dijo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, y agregó que los de la oposición deberían estar callados porque la pasada modificación legal fue aprobada con sobornos, porque les repartieron millones de pesos a diputados y senadores e incluso, añadió, está abierta una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR).

- ¿Si no se le movería una coma, para qué el parlamento abierto? —se le preguntó.

- Ah no, que allá se discuta, se debata, los legisladores nuestros, surgieron en defensa de un proyecto de transformación y los opositores son los defensores del antiguo régimen, así de claro. ¿Quiénes llevaron a cabo las privatizaciones? Los que ahora se oponen a esta reforma —dijo.

Este martes se dio a conocer que Morena en la Cámara de Diputados ha fijado una ruta de dictaminación de la iniciativa preferente, que incluye un parlamento abierto y diálogo con el sector empresarial. Entre tanto, la oposición ha señalado que no acompañará la iniciativa presidencial tal y como la envió el Jefe del Ejecutivo.

López Obrador dijo que hasta el momento el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha expresado formalmente ninguna preocupación por su reforma al sector energético. "No ha habido ninguna manifestación de este gobierno, el gobierno anterior [de Donald Trump] sí envió una carta al gobierno de nuestro país, algunos funcionarios del gobierno anterior, pero ahora no", reveló el presidente.

Señaló que si las empresas particulares recurren a amparos o tribunales internacionales, están en su derecho, porque el gobierno de México hará lo propio, pero insistió que se tiene que defender la industria eléctrica nacional y el petróleo. Explicó que la reforma tampoco contraviene al T-MEC, porque en el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se reconoce que el país mantiene su soberanía en el manejo del sector energético.

"No sólo se aprobó en México, se aprobó en Canadá, se aprobó en EU, se aprobó en el Congreso de Estados Unidos; o sea, es el marco legal que se convino y los funcionarios de gobierno extranjeros no van a defender la corrupción.