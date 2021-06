Se percibe sismo de 4.2 con epicentro en Oaxaca

La mañana de este martes se registró un sismo de 4.2 grados de magnitud con epicentro en Río Grande, Oaxaca, que no ameritó alerta en la Ciudad de México

De acuerdo con Sasmex, el movimiento no ameritó que se activara la Alerta Sísmica "porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecido".

Aunque el sismo fue detectado en 3 estaciones sismo sensoras, no ameritó aviso de alerta a la Ciudad de México porque la energía del sismo en desarrollo permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la Ciudad, informó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano.

Con el objetivo de no retrasar el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, el próximo Simulacro Nacional 2021 que se tenía agendado para mañana miércoles, será aplazado un mes y se llevará a cabo el lunes 21 de junio.

El Simulacro Nacional 2021 se llevará a cabo el lunes 21 de junio a las 11:30 horas, en el que se espera contar con la participación masiva de instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como la iniciativa privada y sociedad civil.

La CNPC reiteró la invitación para el registro de inmuebles que participarán, lo cual se puede hacer en el siguiente link: www.preparados.gob.mx/simulacronacional2021/.