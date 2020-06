"Se perderán alrededor de 130 mil empleos", pronostica López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que por el impacto de la pandemia del Covid-19 en junio se perderán alrededor 130 mil empleos en México, pero aseguró que en julio ya no habrá pérdida de empleos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que en abril se perdieron por el Covid-19 más de medio millón de empleos, en mayo 340 mil y en junio calculó que habrá entre 120 y 130 mil plazas perdidas, pero aseguró que tiene reportes de que en el presente mes se han comenzado a inscribir a personas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"El trimestre más difícil sin duda es este: abril, mayo y junio, y el dato más sólido que se tiene es el de la pérdida de empleos, y repito, en abril se perdieron 555 mil empleos, ya en mayo, fueron 340 mil.

"Ya tocamos fondo y en lo que va de junio, hasta ayer, 85 mil empleos perdidos, incluso ya hay días de junio en que ha habido aumento, es decir que se han inscrito trabajadores de nuevo al Seguro Social o empresas que han inscrito trabajadores al Seguro Social.

"Entonces ¿qué estimo para finales de junio? 120, 130 mil, y repito 550 mil, 340 mil y 130 mil, hasta ahí y julio ya no va a haber pérdida de empleos. Ese es mi pronóstico, lo deseo".

El mandatario aseguró que no puede ser un presidente pesimista, "imagínense, un presidente pesimista, eso solamente los que les ha ido mal porque se dedicaban a robar y no pueden, están enojados".

"Pero nosotros tenemos que cantar "Gracias la vida, que nos ha dado tanto", nosotros tenemos que ver con optimismo el futuro, y tenemos que salir adelante".

López Obrador consideró que por salud se debe de ser optimista, porque si se está amargado, con odios, "nos enfermamos, eso no es bueno. Entre más estemos contentos, felices, alegres, nos va ir muchísimo mejor. Hay un dicho que es muy certero 'Al mal tiempo buena cara'".