"Se pretende que seamos de los primeros en tener vacuna contra Covid", dice AMLO sin dar detalles

El gobierno federal inició los trámites para que México sea de los primeros países en contar con la vacuna contra Covid-19, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no dio más detalles al afirmar que es un tema que necesita tratarse con sigilo.

"Aprovecho para decirle a la gente que estamos haciendo trámites para que México sea de los primeros en contar con la vacuna contra el Covid-19, no podemos dar más información porque es un asunto que amerita discreción, cierto sigilo, pero estamos haciendo acuerdos con ese propósito y lo más importante que ya contamos con el dinero para que una vez que se tenga la vacuna se garantice ese derecho a que sean vacunados los mexicanos y que sea gratuita la aplicación de la vacuna".

Agregó que el acceso a estas dosis será posible gracias a que el país cuenta con la suficiente liquidez y a la política de austeridad implementada desde el inicio de su administración.

"Tenemos finanzas públicas sanas, hemos ahorrado muchísimo al combatir la corrupción y no permitir lujos en el gobierno, por eso tenemos nuestras reservas y no hay dificultad económica o financiera, sin necesidad de aumentar impuestos, gasolinazos, sin necesidad de endeudar al país".

Con respecto a la rifa del avión presidencial que ocurrirá esta tarde, el mandatario recordó que los recursos recaudados se usarán para reforzar al sistema de salud, en la rehabilitación de hospitales que quedaron inconclusos en administraciones anteriores y en la compra de equipo médico.

"Agradezco a la gente porque ya se tiene la meta, se cumplió la meta de los boletos que se necesitaban vender para la rifa del avión. Ayer había colas en algunos lugares donde se venden boletos, en algunos expendios, creo que hoy también, porque se cierra hasta las 2 de la tarde y todo lo que se va a obtener, va a ser para compra de equipo médico, muchas gracias a empresarios que ayudaron comprando boletos, a dirigentes de trabajadores, muchas gracias al pueblo que compró sus boletos".

Detalló que a partir de la compra de "cachitos" de lotería se podrá disponer de más de 2 mil millones de pesos para la compra de equipo y además queda el avión, el cual se venderá en más de 2 mil millones y ese dinero se va a aplicar para la compra de equipos médicos.

"El avión nos va a dejar más de 4 mil millones de pesos y todo ese dinero va a ser para equipar hospitales públicos".