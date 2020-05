Se prevén 6 mil muertos por la pandemia: Ssa

En el país podría haber hasta 6 mil personas fallecidas por la epidemia de coronavirus, de acuerdo con las predicciones de la Secretaría de Salud (Ssa), así como mil 800 más en terapia intensiva. Hasta el momento, en la Ciudad de México están ocupadas 69% de las camas con ventiladores en el área de hospitalización general y 40% en terapia intensiva.

Al acercarse el punto de máximo contagio, hacia el próximo 6 de mayo, y luego el pico de hospitalización, que se espera llegue 15 días después, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que hasta el momento 2 mil 271 personas han perdido la vida por causa del Covid-19.

Sin embargo, se prevé que se sumen más de 3 mil fallecimientos en los siguientes días: "Tenemos 2 mil 271 personas que han perdido la vida, estamos cerca del punto medio de la curva epidémica, en el descenso de la curva podremos tener otros 2 mil o 3 mil, y con ello podemos llegar a casi 6 mil. La predicción consideró una oleada epidémica más intensa en distintas ciudades y en la última semana, no sólo por observación directa, sino también por las proyecciones matemáticas, se aprecia que algunas ciudades ya están en la parte de declive", señaló.

"Esto no quiere decir que ya se puedan suspender las medidas de sana distancia, si lo hacemos en este momento corremos el peligro de que resurja la epidemia porque todavía existen personas infectadas que pueden contagiar", dijo.

En el país hay 24 mil 905 casos confirmados acumulados: 6 mil 696 son activos, que iniciaron síntomas en los últimos 14 días; en total hay 13 mil 143 sospechosos y han fallecido a la fecha 2 mil 271 personas. Las cifras señalan que hay 100 mil 41 personas estudiadas como casos sospechosos.

En la Ciudad de México, la disponibilidad de camas hospitalarias es menor a 40%. Otras entidades como Baja California, Sinaloa y Estado de México, donde hay más casos están incrementando su ocupación.

Al corte del 3 de mayo, existían 13 mil 387 camas disponibles para hospitalización de pacientes con infección respiratoria aguda grave (IRAG) que no necesitaban un ventilador, pues conservan su función respiratoria, y 6 mil 222 camas estaban ocupadas por estas personas, 31%.

En la Ciudad de México la ocupación es de 69%; Baja California, Estado de México, Sinaloa y Quintana Roo están por encima de 40% de la ocupación de camas de hospitalización general.

Para la disponibilidad y ocupación de camas con ventilador, las que están especializadas en atender pacientes con falla respiratoria, en la Ciudad de México hay 61% de ocupación; Sinaloa, 58%; Baja California, 48%, y Estado de México, 44%, que son las que han estado incrementándose.

Explicó que en el punto medio de la epidemia se prevé el 6 de mayo, y 15 días después el punto máximo de personas hospitalizadas en terapia intensiva con mil 800 personas en terapia intensiva.