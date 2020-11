Se pronostica nuevo huracán, esperamos no afecte; "¡no están solos, paisanos!", dice AMLO a damnificados de Tabasco

Un día después de celebrar su cumpleaños, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a su natal Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, para supervisar las acciones que se han realizado para apoyar a los damnificados de las inundaciones que afectan esa comunidad y varias partes de la entidad.

Acompañado del general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), y del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar), el titular del Ejecutivo fue saludado por habitantes del poblado quienes le agradecieron la visita. "¡Bienvenido a tu pueblo, presidente!", le gritaron. A un costado del río Tulijá, el mandatario se subió a una pequeña barda en donde se dirigió a unos 50 pobladores y en donde les aseguró que el gobierno federal que él encabeza los apoya y que no los olvidará.

"Paisanos, paisanas, vengo a visitarles porque están pasando por una situación difícil debido a la inundación. Vamos a apoyarlos como siempre con víveres, con alimentación. Está el Ejército operando el Plan DN-III, me acompaña el general Sandoval, desde luego el gobernador de Tabasco Adán Augusto López. "Primero es la protección de la vida porque lo material se puede reponer, hay que cuidar la vida, después cuando baje el agua hay que desinfectar las casas, hay que limpiarlas bien, e inmediatamente después se va a aplicar un programa de apoyos para enseres, para muebles, para camas, lo que se perdió se va a reponer y luego viene un programa para ampliación de vivienda, para personas con discapacidad y para el campo".

Al iniciar por segundo fin de semana consecutivo una gira por Tabasco para supervisar las acciones de ayuda por las inundaciones en ese estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se pronostica la formación de un nuevo huracán, el cual confió en que no afecte aún más a la entidad, e informó que, a pesar de que en algunas partes ha comenzado a bajar el nivel de los ríos, el río Usumacinta -que atraviesa varios municipios de su estado- sigue creciendo.

"Estamos en Macuspana, en la cabecera municipal. Estamos una gira hoy y mañana por Tabasco, vamos a supervisar cómo se está apoyando a los damnificados. Afortunadamente están bajando los ríos, ya no estamos en la situación de hace unos días, aunque está nublado, está lloviendo", dijo el mandatario.

"Hay un pronóstico de una nueva tormenta , de un nuevo huracán, que se está formando. Ojalá y no nos afecte y está creciendo todavía, eso sí, el rió Usumacinta, que pasa por Tenosique, por Balancán, por Emiliano Zapata que desemboca en Frontera, esa zona esta inundada, está creciendo ese río y las partes bajas de Tabasco"

En videos difundidos en su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo federal, acompañado del gobernador Adán Augusto López y por el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), recorrió un par de albergues ubicados en su natal Macuspana, en donde supervisó las tareas que se han implementado para ayudar a los miles de damnificados por la inundación que afecta desde hace varios días a ese municipio.

"Hoy fuimos a Teapa, Tlacotalpa, Jalapa, ya está escurriendo el agua que es de la zona de la sierra, vamos a decir de Tabasco. Esto es agua que baja y se queda estancada, no tiene salida y afecta a municipios como el Centro, también el río Samaria afecta municipios como Cárdenas, Cunduacán, Nacajuca, hay inundación en Centla, una parte muy baja", dijo el mandatario

"Es una olla que está abajo en el nivel del mar, entonces va a llevar tiempo ahí. Se está trabajando, esperar toda esa agua que no afecte a la gente y estamos trabajando en eso. Vamos a estar informando", agregó.

Agradece apoyo de Maseca

El presidente López Obrador agradeció a Juan González,presidente del Grupo Maseca, la donación de tres tortillerías móviles para apoyar en las labores de ayuda a damnificados, y que están produciendo alrededor de 400 kilos diarios de tortillas.

"También en Macuspana está esta cocina comunitaria que la aportó Juan González, de la empresa Maseca, grupo Maseca. Mandó tres me dice el general (Sandoval, titular de la Sedena), de que una la tienen en Teapa, otra en Nacajuca y ésta en Macuspana.".

"Muchas gracias a Juan González, a la empresa Maseca por su solidaridad", dijo.

En el dispensario del albergue de Belén, en Macuspana, el presidente informó que estos refugios son para proteger, dar alimento y curar a la gente que esté siendo afectado por las inundaciones, y donde, además de integrantes de las Fuerzas Armadas, y de Protección Civil, también han sido movilizados "Siervos de la Nación", de la Secretaría de Bienestar, para apoyar en las labores de auxilio.

"Es muy importante porque se está trabajando de manera conjunta las autoridades civiles, los promotores de salud del Estado, los siervos de la nación de la Secretaría de bienestar, protección civil y el ejército, y lo mejor es que estamos pues sumando voluntades, esfuerzos, recursos para apoyar con el gobernador del estado de Tabasco. Está es un dispensario, un botiquín médico para los que están aquí albergados, Agradecerle mucho a la gente porque están donando medicinas y están donando víveres", comentó.