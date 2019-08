Se puede protestar, pero no rayar el patrimonio: Beatriz Gutiérrez

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México, dijo estar en contra de las pintas sobre cualquier inmueble artístico o histórico, e hizo un llamado a la sociedad para salvaguardar el patrimonio del país.

"Es incuantificable el daño hacia el patrimonio mexicano, pero por qué pasa eso, porque los mexicanos, en muchos casos, no tienen conciencia del valor de lo que están rayando. Se puede protestar por lo que se quiera, pero lo que no se debe hacer es rayar el patrimonio", indicó Gutiérrez Müller.

La también esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no solamente se refería a las pintas sobre la columna del Ángel de la Independencia, catalogado como Monumento Artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que resultó afectado con pintas durante la marcha contra la violencia hacia la mujer el pasado viernes 16 de agosto.

"Me refiero a todas las pintas que han existido, este es el país de las pintas. Por más razón que tenga quien proteste, yo no pienso que haya derecho a dañar un inmueble con valor histórico. Independientemente de la impartición de justicia a tal o cual caso o validez que tenga la protesta, es un daño al patrimonio y el patrimonio es de todos los mexicanos", comentó.

Gutiérrez Müller hizo la declaración al término de la inauguración de la exposición "Memoria de milagros. Exvotos mexicanos", que fue encabezada por Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, en compañía del General de División Claudio Vincelli, comandante de División de Unidades Especializadas Carabinieri.

La exhibición que se encuentra en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo (Moneda 13, Centro Histórico), está conformada por 594 retablos que habían sido sustraídos de manera ilegal del país y que fueron repatriados de Italia el pasado 6 de marzo.

Los exvotos son piezas de pequeñas dimensiones realizados sobre diferentes soportes: lienzo, papel, metal y madera. Además se caracterizan por ser originarios de diferentes templos de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Colima, San Luis Potosí y Zacatecas.

La exposición "Memoria de milagros. Exvotos mexicanos" contó con el trabajo curatorial de Consuelo Maquívar, Clara Bargellini, Carlis San Juan, Cristina Noguera, Ricardo López, Marisa Gómez y Ana Bedolla.

Con respecto a la repatriación de bienes culturales, Beatriz Gutiérrez Müller también habló sobre el Penacho de Moctezuma, que actualmente se encuentra en el Weltmuseum Wien (rebautizado como Museo del Mundo, Viena).

"Ojalá que la repatriación del penacho sea gestionada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque el Penacho de Moctezuma es un símbolo muy grande para los mexicanos. Quizá el Penacho sea la pieza que más renombre tiene, pero también hay otras piezas como códices y obras pictóricas que pudieran regresar a México, porque se han robado mucho de ti. Nosotros queremos recuperar todo lo que se pueda", dijo la escritora.