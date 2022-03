Se reduce el uso y las ventas de cubrebocas

Ciudad de México.- Tras el anuncio de que autoridades sanitarias analizan la posibilidad de decir adiós al uso de cubrebocas, vendedores de este artículo, herramienta crucial para frenar los contagios de Covid-19, podrían ver afectadas sus ganancias e, incluso, su manera de ganarse la vida.

Aunque la medida anunciada no se ha hecho oficial, para Pedro López, quien desde hace año y medio se ha dedicado a vender cubrebocas fuera del Hospital Regional 1, en la colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, las ventas de este artículo han bajado demasiado.

"Sí, me enteré de que ya quieren retirar el uso obligatorio del cubrebocas, pero al parecer solo en espacios abiertos. Esto sí afecta, ya que de por sí nos ha bajado mucho la venta. En un inicio vendía de 300 a 350 cubrebocas al día, ahora lo máximo que llegó a vender son 50".

Por su parte, Araceli Hernández, vendedora ubicada cerca de la estación del metro Hidalgo, dijo que no estaba enterada de que podría desaparecer el uso del cubrebocas, pero ante las bajas ventas de dicho artículo, optó desde hace dos meses por no comprar más mercancía, para que llegado el momento no tenga pérdidas. Incluso, el lugar donde antes exhibía sus cubrebocas poco a poco ha sido reemplazado por dulces y cigarros.

Algunos ´vagoneros´ del Metro capitalino mencionaron que los usuarios han perdido el miedo a la pandemia del Covid-19, pero ellos siguen "sacando jugo" a la venta de este artículo.