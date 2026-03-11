Se reducen 44% los homicidios dolosos: CSP

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos en el país disminuyeron 44 por ciento, de septiembre de 2024 a febrero de 2026, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 48.8, lo que representa una reducción de la violencia de 38 homicidios diarios menos; siendo febrero de este año el más bajo desde 2015.

"La reducción en homicidios, de septiembre 2024 a febrero de 2026, es del 44 por ciento. Es una reducción continua mes con mes y febrero es el mes más bajo desde hace por lo menos 10 años. Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. Ese es el resultado del Gabinete de Seguridad y como lo vamos a presentar, lo más importante es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto", resaltó en la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo".

La Jefa del Ejecutivo Federal subrayó que estos resultados derivan de la coordinación con los gobiernos estatales y del fortalecimiento del eje de Inteligencia y la investigación, al crear el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, lo que ha permitido la detención de más de 46 mil presuntos delincuentes, factor que se relaciona con la reducción de delitos en el país.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que entre 2025 y 2026 el promedio diario de homicidios dolosos presentó una reducción del 35 por ciento, al pasar de 75 a 48.8.

Durante febrero de este año, ocho entidades federativas concentraron el 54.2 por ciento del total de homicidios dolosos: Guanajuato, con 9.4 por ciento.