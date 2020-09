Se registra conato de riña en plantón del Frente Anti-AMLO

Mientras integrantes de Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) permanecían en plantón sobre Avenida Juárez, se registró un conato de riña con un sujeto que empezó a levantar las tiendas de campaña y a aventarlas.

Un grupo de aproximadamente 30 personas intentaron calmarlo, pero hubo quienes aventaron golpes para ahuyentarlo.

El sujeto, aparentemente en condición de indigencia, fue retirado del lugar por un elemento de la Secretaría de Seguridad capitalina que custodiaba el plantón.

Debido a que el altercado no pasó a mayores, no le dio seguimiento sino únicamente lo sacó del lugar.

Los presentes agradecieron con aplausos el apoyo de la policía capitalina.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, los manifestantes se dijeron molestos con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por no dejarlos llegar al Zócalo.

El plantón permanece en Avenida Juárez para manifestarse en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sus integrantes se quejan, principalmente, del mal manejo que ha realizado esta administración sobre la pandemia del Covid-19.

Durante la jornada de este domingo, los manifestantes rezaron el rosario en el hemiciclo a Juárez para pedir porque el objetivo de Frena, que exige la salida de AMLO del gobierno, tenga éxito.