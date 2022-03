Se registra nevada a días de la primavera en Ciudad Juárez

CHIHUAHUA, Chih., marzo 11 (EL UNIVERSAL).- A días del inicio de la primavera se registró la caída de nieve y agua nieve, durante la mañana de este viernes en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo, debido a la presencia de caída de nieve y aguanieve sobre las partes altas de la región serrana y zona fronteriza de la entidad.

De acuerdo al pronóstico emitido, se presentó durante las primeras horas de este viernes la caída de agua nieve sobre el municipio de Juárez; cerca de las 9 horas se indicó el incremento de la precipitación en forma de nieve en gran parte del municipio.

Estas condiciones se mantendrán hasta las 12 del mediodía, las cuales se disiparán a partir de las 13:00 horas.

En municipios de Janos, Ascensión y Ahumada, mantienen la probabilidad lloviznas ligeras en próximas horas.

Estas condiciones son generadas, debido al desplazamiento del Frente Frio número 35 sobre la entidad, donde se espera ambiente frío a muy frío.

En el municipio de Juárez autoridades lanzaron alerta a la población debido a la disminución de la temperatura y ante las condiciones climáticas y la congelación del pavimento.

"No debo nada, quiero hacer las cosas bien": joven que se entregó tras riña en estadio Corregidora

Querétaro vs Atlas. Me están culpando de muchas cosas: joven involucrado en riña

El pasado 5 de febrero se registró otra nevada en la ciudad fronteriza así como en el resto de la entidad, debido al dente frío número 28.

En Chihuahua, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que fueron al menos 19 los municipios los que en aquel entonces presentaron nevadas y bajas temperaturas, lo cual obligó al cierre de diversos tramos carreteros.

No se han reportado cierres carreteros ni accidentes graves en a raíz de las condiciones climatológicas.

¡Se reporta fuerte nevada en Ciudad Juárez, Chihuahua!@ahChihuahua

Sigue la transmisión #EnVivo a través de YouTube:https://t.co/l28eu73Nf5 — Webcams de México (@webcamsdemexico) March 11, 2022