Se registra sismo de 4.7 grados en Guerrero

La madrugada de este lunes se registró un sismo de 4.7 grados de magnitud con epicentro al noreste de Coyuca de Benítez, Guerrero de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional.

El sismo ocurrió a las 04:03:27 de la madrugada y no ameritó la activación de Alerta Sísmica "porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos", informó Sasmex.

Protección Civil de Guerrero informó que el sismo se percibió moderado en Acapulco, Coyuca de Benítez, San Marcos, Chilpancingo de los Bravo, Mochitlán, Juan R. Escudero y Zumpango del Río, ligero en Mártir de Cuilapan y Chilapa de Álvarez.

Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero informó que se realizaron protocolos de revisión y PC Guerrero confirmó que no se registraron daños.