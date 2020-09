Se registra sismo de 4.9 en Pinotepa Nacional, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud preliminar de 4.9 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

A través de su cuenta de Twitter la institución señaló que el epicentro se localizó a 52 kilómetros al sureste.

Por medio de la misma red social, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMex) informó que el sismo fue detectad por 11 sensores pero no ameritó Alerta Sísmica porque la estimación de energía en los primero segundos no superó los niveles establecidos.

Al mismo tiempo, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que no se reportan daños en la Costa e Istmo, donde se sintió el sismo.