Se registra sismo de 4.9 en Puerto Escondido

El Servicio Sismológico Nacional informó sobre un sismo magnitud 4.9 en Puerto Escondido, Oaxaca.

El sismo fue a las 09:55 horas, al noroeste de esa localidad, informó el organismo.

El Sistema de Alerta Símica Mexicano informó que no se generó una alerta porque la energía desarrollada por el sismo en los primeros segundos no superó los niveles de disparo.

La Secretaría de Seguridad activó protocolos de seguridad tras el sismo. Hasta el momento no se reportan daños tras el movimiento telúrico.