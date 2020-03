Se registra sismo en Ometepec, Guerrero; se percibe en la CDMX

Hasta el momento, el gobierno federal no tiene contemplado utilizar la fuerza pública para garantizar la aplicación de la iniciativa #QuédateEnCasa, para evitar la propagación del Coronavirus 2019, señaló la Secretaría de Salud.

Además, añadió que habrá mil 283 camas en hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México para atender a pacientes graves o que requieran terapia intensiva.

Salud aseguró que será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien decida si se utilizará la fuerza pública para garantizar que las personas se queden en sus casas durante la contingencia por el Covid-19, aunque por el momento no se tiene pensado tomar esta medida.

"No estamos en un estado de excepción, seguimos y mantenemos la idea del respeto a los derechos humanos de todos. Apelamos a la honestidad y franqueza de la gente para que se quede en su casa. Si eso no sucede, las cosas no van a funcionar. Esa es una decisión de muy, muy alto nivel, de hecho, del señor que está todos los días aquí presente a las 07:00 de la mañana es quien tendría que tomar esa clase de decisiones", expresó Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.

Sobre la determinación del gobierno de Yucatán de encarcelar por tres años a las personas que presenten los síntomas o hayan sido diagnosticadas con coronavirus y no acaten las medidas de aislamiento para evitar el contagio, la Secretaría de Salud afirmó que cada entidad es "libre y soberana" de tomar este tipo de decisiones, pero que desde el gobierno federal no se abordará el tema de esa manera.

Durante la conferencia de prensa diaria para dar a conocer los avances de la contingencia por el Covid-19, se dio a conocer que llegó a 993 el número de casos confirmados a la enfermedad y que a la fecha han fallecido 20 personas por esta causa, además de que se tienen registrados 2 mil 564 casos sospechosos que faltan por confirmar.

Se adelantaron las primeras medidas del plan de reconversión hospitalaria en la Ciudad de México y del Estado de México, donde se espera que se concentre el mayor número de casos, puesto que es en esta zona donde vive el 25% del total de la población del país.

También se contempla que habrá mil 283 camas disponibles, con respiradores mecánicos y monitores especializados para la atención de personas en estado grave o que requieran terapia intensiva.