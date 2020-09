Se registra sismo magnitud 4.4 en Oaxaca

Esta mañana de miércoles se registró un sismo magnitud 4.4 en Oaxaca, pero este no ameritó alerta.

El movimiento telúrico se detectó a las 07:46 horas y no ameritó alerta porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos, informó el Sistema de Alerta Mexicano.

El sismo tuvo su epicentro al sureste de Crucecita, Oaxaca.

"#Sismo detectado el 02-sep-20 a las 07:46:18 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos", escribió el organismo.

"SISMO Magnitud 4.4 Loc 23 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 02/09/20 07:46:09 Lat 15.59 Lon -96.04 Pf 17 km", escribió en CSI cuenta de Twitter, el Sismológico Nacional.