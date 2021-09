Se registran 8 casos de hongo negro en Sinaloa

Pacientes que han contraído el Covid-19 y que presentan enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, en ocho casos registrados, desarrollaron el padecimiento del hongo negro, sólo tres de ellos han logrado sobrevivir.

En un estudio del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa se documentó que en un periodo de dos meses y medio, se documentaron ocho casos de Mucormicosis, en pacientes relacionados con el contagio del Covid-19.

Los datos que se tienen que esta enfermedad, conocida como hongo negro que puede desfigurar los rasgos faciales del paciente, puesto que se trata de una infección rara, llevó a la muerte a cinco de las ocho personas que han sido tratadas.

Fernando Muñoz Estrada, Jefe del Departamento de Dermatología del Hospital Civil de Culiacán explicó que en un lapso de dos meses y medio se han atendido ocho casos de hongo negro, cinco de los pacientes fallecieron con complicaciones de salud.

Pidió a las personas que presentan los primeros síntomas buscar la asistencia médica necesaria, aun cuando la Mucormicosis no se transmite de una persona a otra, es necesario que se tenga el tratamiento médico adecuado.

El pasado 23 de agosto, el Secretario de Salud del Estado, Efrén Encinas Torres dio a conocer que se tenían los primeros cuatro casos de hongo negro, en pacientes que se habían contagiado de Covid-19, de los cuales, dos habían fallecido.

Señaló que esta enfermedad no es nueva, puesto que se presenta en pacientes diabéticos, con problemas de salud, por lo que no se debe alarmar la población sobre este padecimiento.

Dio a conocer que lo que se ha observado en estos cuatro primeros casos que se han presentado en las ciudades de Culiacán y Mazatlán, es que los pacientes con problemas diabéticos y afectados por el Covid-19 han desarrollado la Mucormicosis.

Encinas Torres explicó que esta enfermedad, ataca a pacientes cuyos organismos se encuentran inmunodeprimidos, como sucede con las personas que han padecido contagios, con fuerte síntomas y descuidan su estado de salud.

Los dos pacientes que aún están hospitalizados se encuentran ubicados en zonas aisladas y responden a los tratamientos médicos que se les aplican, comentó.