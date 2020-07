Se registran dos sismos; uno en Oaxaca y otro en Nuevo León

La madrugada de este viernes se registraron dos sismos en el país, uno en Oaxaca y otro en Nuevo León.

El Servicio Sismológico Nacional informó, a través de su cuenta de Twitter, que en Oaxaca el sismo fue magnitud de 4.0 al norte de unión Hidalgo a las 04:59 horas de este 10 de julio.

"SISMO Magnitud 4.0 Loc 29 km al NORTE de UNION HIDALGO, OAX 10/07/20 04:59:35 Lat 16.73 Lon -94.81 Pf 27 km", escribió.

Por otro lado, el organismo informó que en Nuevo León el movimiento telúrico fue de magnitud 4.2 y se registró al suroeste de Santiago a las 04:56 horas sin que hasta el momento se reporten daños.

El 8 de julio se registró un sismo en Guerrero que se percibió en la Ciudad de México, pero que no ameritó alerta.

El Sismológico Nacional señaló que el sismo tuvo una magnitud de 4.8 grados, con epicentro al Suroeste de Coyuca De Benítez, Guerrero.

Sobre el movimiento telúrico, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano informó que el sismo detectado el 08-jul-20 a las 12:22:57 horas no ameritó la alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.