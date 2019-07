Se requieren políticos con ética y honestidad, dice Margarita Zavala

En política se requiere de ciudadanos libres, honestos, que no los mueva un millón de pesos, como sucedió en el estado de Baja California, en donde en forma antidemocrática se le amplió a Jaime Bonilla, gobernador electo, su periodo a cinco años, dijo la excandidata presidencial, Margarita Zavala.

Apuntó que la modificación del periodo de dos a cinco años, del gobernador electo de dicha entidad, constituye una clara violación a la Constitución.

Subrayó que se requiere de nuevos partidos políticos que surjan como alternativas para ciudadanos que desean participar en la vida democrática de México, bajo una expectativa de libertad, responsabilidad y valores.

Al asistir a la Asamblea Distrital Constitutiva de la asociación México Libre, en el Quinto Distrito Electoral, y en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) validó el registro de 312 nuevos miembros con registro, apuntó que los tiempos urge la constitución de un nuevo instituto político.

En su discurso, Zavala de Calderón apuntó que la formación de un nuevo partido no lleva ninguna dedicatoria, ni es lugar de una candidatura para nadie en lo específico, ni para Felipe Calderón, expresidente de la República.

Margarita Zavala externó que en México, la ley no da muchas alternativas para participar en la vida política como candidatos a cargos de elección popular, puesto que la vía de independiente tiene muchos obstáculos, de los cuales ella puede hablar y debatir.

En una parte de su discurso, ante los 312 asambleístas que se registraron, observó que sólo se dispone de este año para conformar un nuevo partido político, por lo que los instó invitar a más ciudadanos que deseen participar que acudan afiliarse.

Precisó que de no conseguir que México Libre obtenga su registro como nuevo partido político, se tendrá que esperar un periodo de seis años, hasta el 2025, para realizar los trámites respectivos que marca la ley, de ahí la importancia de celebrar este tipo de asambleas validadas por el INE.