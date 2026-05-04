Se reúnen cristos del viacrucis de Iztapalapa

Ciudad de México.- Quienes han personificado a Jesús en el Viacrucis de Iztapalapa encabezaron un recorrido desde la iglesia hasta el Cerro de la Estrella para bendecir las cruces el Día de la Santa Cruz.

Con cruces de madera sobre los hombros, ellos avanzaron en procesión acompañados de fieles y vecinos de la demarcación para asistir a una misa en pleno lugar donde, en Semana Santa, se recrea la crucifixión.

Arnulfo Eduardo, quien representó a Jesús este año, explicó que el recorrido tiene el objetivo de bendecir las cruces que utilizaron en sus años y agradecer. "Es parte de la tradición, solo nos bendicen las cruces en la misa, agradecemos", dijo.

Para Arnulfo, cargar nuevamente la cruz representa el cierre de una etapa que describe como una de las más significativas de su vida.

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Comentó que, al subir el cerro experimentó una mezcla de emociones, principalmente nostalgia al recordar el esfuerzo físico y espiritual vivido durante la representación.

"Es la mejor experiencia de mi vida", expresó, al tiempo que recordó cómo hace apenas unas semanas se encontraba interpretando a Jesús frente a miles de personas.

Otro caso es el de Daniel Agonizantes, quien interpretó a Cristo en 2015 y es originario del barrio de San José, quien relató que, cada año, acude a este recorrido, al que son invitados todos los actores que han representado a Jesús en distintas ediciones del Viacrucis.

Iván Pedro Estrella, quien representó a Cristo en 2018, expuso que para es una oportunidad para convivir con sus seres queridos mientras reafirma su fe y carga una cruz que cuida desde hace 8 años. Explicó que suele subir el cerro acompañado de su familia y amigos, quienes también participan en la tradición llevando sus propias cruces, mencionó que esté año su hijo pequeño lo acompaña y le da orgullo.

"Subimos juntos al Cerro de la Estrella, agradecemos y pedimos por la familia", comentó.