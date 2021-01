Se salva de atraco por ser positivo a Covid-19

Un empleado de la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, quien luego de contagiarse de Covid-19 estaba en cuarentena en su casa, se salvó de un atraco en su domicilio.

El sábado pasado, tres sujetos armados ingresaron violentamente a su propiedad, lo amagaron y empezaron a registrar todo mientras lo golpeaban.

Luego de unas patadas en el estómago y las costillas, la víctima empezó a toser y eso llamó la atención de uno de los delincuentes, quien, además, se dio cuenta de que el hombre se encontraba solo. Fue entonces que el agresor preguntó si había más gente en la casa, el empleado respondió que no había nadie más, pues padecía Covid-19.

De inmediato, lo soltaron y se fueron rápido. En lo que salían del lugar, aprovecharon para llevarse algunos billetes que estaban en la mesa, así como artículos diversos.

Consta en la carpeta CI-FITLH/TLH-2/UI-3 S/D/0082/01-2021, que se inició por el robo con violencia, que, una vez que los delincuentes se enteraron que su víctima era portador del virus, huyeron no sin antes reclamarle a la víctima por no haberles avisado que tenía Covid-19.

El hecho se registró alrededor de las 21:00 horas en calles de la colonia La Habana, en Tláhuac. El afectado reveló a las autoridades que no pudo identificar a los agresores, debido a que traían cubrebocas, pero dijo que posiblemente tenían entre 25 y 30 años de edad.

La semana pasada, EL UNIVERSAL dio a conocer que una familia que festejó el fin de año en Cancún regresó a su domicilio y se percató de que había sido robado. Además, sus integrantes dieron positivo a Covid-19.