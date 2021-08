Se saturan 14 hospitales Covid en Edomex

El Estado de México registró este 5 de agosto saturación en 14 hospitales de atención de coronavirus, la mayoría de ellos ubicados en el Valle de México en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Coacalco y Ecatepec, de acuerdo con datos oficiales difundidos en la aplicación Covid-19.

"Fue una diarrea intensa, todo lo que entraba en su estómago salía de inmediato, empezó a deshidratarse; además tenía un dolor intenso de cabeza y de cuerpo, pero nos alarmamos cuando empezó a tener dificultad para respirar y su nivel de oxigenación bajó a menos de 80, por eso empezamos a buscar un hospital", relató Carla, madre de un joven de 25 años quien recorrió hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Naucalpan y Tlalnepantla para que atendieran a su hijo que resultó positivo al virus.

De acuerdo con el mapa de hospitales de atención Covid-19, que difunden autoridades de Salud, de 35 unidades del Estado de México especializadas, 14 de ellas no tienen disponibilidad de camas, es decir, están saturados. La mayoría, 10 de los 14 centros hospitalarios que no tienen camas disponibles para enfermos Covid-19 en el Estado de México son del IMSS, donde en esta pandemia, por orden presidencial, atienden a población abierta, no sólo a derechohabientes de la institución de salud.

De los otros cuatro hospitales sin camas disponibles uno es militar y los otros tres son del Instituto de Salud mexiquense. Por Covid-19 un total de 2 mil 988 mexiquenses estaban hospitalizados la noche del 4 de agosto, mil 550 enfermos en unidades médicas ubicadas en el Estado de México y mil 438 en hospitales de otras entidades como la Ciudad de México, informaron autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de México.



Sin espacio

Entre los Hospitales Generales de Zona del IMSS sin disponibilidad de camas para pacientes con Covid-19 están el HGZ 194 de Naucalpan, en la avenida Gustavo Baz 28; el HGZ 57 de La Quebrada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, así como el HGZ 58 Las Margaritas, en Santa Mónica, en el ayuntamiento de Tlalnepantla. En Coacalco, el HGZ 98 del IMSS, ubicado en Boulevard Coacalco 81 , en la colonia Villa de Las Flores; en Ecatepec, el HGZ 76 en Xalostoc, así como el HGZ 196 en la avenida Central.

En La Paz, el HGZ 53 del IMSS ubicado en la Carretera Federal México-Puebla kilómetro 17.5 en Los Reyes Acaquilpan; en Texcoco, el HGZ 197 IMSS Benito Bustamante, situado en la avenida Niños Héroes; en Chalco, el HGZ 71 del IMSS, ubicado en avenida Cuauhtémoc Oriente, Santiaguito, tienen saturación. En Tecámac, el HGR 200 del IMSS ubicado en la Carretera México-Pachuca kilómetro 42, colonia Barrio San Jerónimo Xonacahuacan, tampoco tiene disponibilidad de camas para pacientes con Covid-19.

Además, en Temamatla el Hospital Militar de Zona ubicado en el Campo Militar 37-B está marcado en rojo en la aplicación que da cuenta de la disponibilidad hospitalaria para enfermos con el nuevo virus. En la zona de Toluca, la aplicación de hospitales Covid-19, que publican autoridades de Salud, señala que el Centro Médico Adolfo López Mateos en San Lorenzo Tepaltitlán y el Hospital General de Toluca, ubicado en la calle Daniel Espinoza en Metepec, tampoco tienen disponibilidad de camas para la atención del virus.