Se suma Murat al Pacto por la Democracia de AMLO

A tres días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a los gobernadores para proponerles un acuerdo nacional para que no se intervenga en el próximo proceso electoral, el gobernador Alejandro Murat informó que se adhiere y responde al llamado presidencial.

A través de su cuenta de Twitter, Murat informó que en su calidad de Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca se adhería al acuerdo planteado por López Obrador para interferir en el proceso electoral y los comicios del próximo 6 junio.

"Como Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, me adhiero al Acuerdo Nacional por la Democracia, convocado en días pasados por el presidente Andrés Manuel López Obrador" informó a través de sus redes.

Entre las peticiones, AMLO llamó a los gobernadores a no permitir que se utilice el presupuesto público, ni que se apoye a ningún candidato de ningún partido y denunciar la entrega de dinero proveniente del crimen organizado o de cuello blanco.

"Gobernadora, gobernadores y jefa de gobierno de la Ciudad de México les propongo de la manera más horizontal y respetuosa, que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia", dijo el mandatario el pasado martes en conferencia de prensa.

El Presidente también exhortó a los gobernadores a seguir el ejemplo de Francisco I. Madero, por sus aportes a la democracia.

A su vez, López Obrador prometió que actuara como siempre, "con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular".

Por ello pidió impedir la compra de "altares o conciencias", no traficar con la pobreza de la gente y en general a no repetir prácticas comunes de los partidos en los procesos electorales.

"No solapar a mapaches electorales, evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva", también figuran entre las peticiones del Presidente.