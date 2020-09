Se suman cuatro a proceso interno de Morena

Cuatro aspirantes se sumaron a la convocatoria para la dirigencia nacional de Morena en el proceso interno que organizará el Instituto Nacional Electoral (INE).

Se trata de Alejandro Rojas Díaz Durán y el diputado federal Javier Hidalgo, quienes se inscribieron para contender por la presidencia del partido, mientras que la senadora Citlalli Hernández y Carol Arriaga, actual secretaria de Mujeres del CEN de Morena, alzaron la mano por el puesto de la Secretaría General.

A mediodía, en la sede nacional del INE, Rojas Díaz Durán prometió que, de ser electo, acabará la reelección automática, pues aseguró que es el pueblo el que debe decidir si continúa un funcionario o no.

"En Morena tiene que mandar el pueblo, y si dice que un gobernador, un diputado o un alcalde lo están haciendo mal, me voy a encargar de que no vayan a la reelección", mencionó.

Más tarde, Hidalgo Ponce se registró también como aspirante a la dirigencia e indicó que su intención es evitar que se formen grupos alienados a alguno de los aspirantes, que haya "un solo Morena, el de López Obrador.

"Mi intención fundamental es cuidar el movimiento para evitar que se formen grupos", aseveró.

En tanto, Hernández Mora informó que se inscribirá como aspirante a la Secretaría General de Morena, pero criticó que exista un proceso inequitativo debido a que se busca elegir a la dirigencia de Morena a través de una encuesta abierta, en la que tienen ventaja los populares, y lamentó que en la convocatoria no haya un principio de paridad.

En este mismo sentido, Arriaga García, quien se registró también como candidata a dirigir la Secretaría General, señaló que el INE falló en la convocatoria que emitió, pues, afirmó, violenta el estatuto del partido al no establecer la obligatoriedad de la paridad de género.