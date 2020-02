"Se terminó abuso de empresas contratistas", afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de las empresas contratistas nacionales y extranjeras "que se han portado mal" y que veían al gobierno como su "puerquito", por lo que advirtió que eso ya se terminó.

"Las empresas tenían más abogados que ingenieros, eran especialista en alegar, el gobierno era su puerquito y eso se acabó", dijo.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que en el caso de salud, las empresas contratistas estaban vinculadas a políticos influyentes quienes les decían a los gobernadores "ahí está el negocio" y construían hospitales solo por los contratos.

"Tenemos un problema en lo mal que se han portado las empresas contratistas nacionales y extranjeras, que no cumplen y se quedan con los anticipos".

Señaló que ahora tiene dos casos de buenas experiencias de dos empresas constructoras:

"Un buen ejemplo los ingenieros militares en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que están haciendo una obra de calidad ahorrando en tiempo".

"La otra experiencia es una empresa holandesa que está haciendo los rellenos de la nueva refinería de Dos Bocas, en los otros casos no puedo decir lo mismo".

El mandatario señaló que ahora que se está licitando para la restauración para la vía del ferrocarril del Istmo, hablará con los empresarios que tendrán esas licitaciones para decirles que esto ya cambió.

"La empresa que cumpla tendrá un reconocimiento del gobierno, pero la que quede mal será famosa, se los aseguro, va a conocerse su responsabilidad en México y en el extranjero, no se puede continuar con lo mismo".