Se trabaja en reapertura de frontera por plaga: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se está haciendo todo lo técnicamente posible para la apertura de la frontera ante la presencia del gusano barrenador, y todo lo que sea necesario para evitar que esta plaga pueda avanzar hacia el norte.

Lo anterior al ser cuestionada sobre que ganaderos y Consejo Nacional Agropecuario reportan pérdidas millonarias que van de 661 millones de dólares por el cierre de la frontera ante el gusano barrenador.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo dijo que este fin de semana, en parte de su gira, hablará con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, sobre el tema de la afectación que está teniendo, en particular para Sonora, "aunque evidentemente afecta a todos los estados del norte principalmente".

"Entonces para ver las afectaciones que esto está teniendo y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural se está reuniendo con los ganaderos y obviamente el objetivo es abrir la frontera, entonces se está haciendo todo lo técnicamente posible y necesario para evitar que el gusano barrenador pueda avanzar hacia el norte".

Agregó: "Todo lo técnicamente y todo lo que haría cualquier país del mundo desarrollado o no, todo lo que dicta la ciencia para poder contener al gusano barrenador se está haciendo, todo".

En ese sentido, la mandataria federal reiteró que es "exagerado" el cierre de la frontera ya que se encontró un caso de gusano barrenador en Veracruz y se decide cerrar en Sonora, que está a 2.300 kilómetros, "entonces por eso decimos no tiene lógica, es exagerado totalmente, entonces eso hay que discutirlo técnicamente y estarlo planteando porque el objetivo es abrir la frontera".

"Entonces en eso están los equipos técnicos de México y los equipos técnicos de Estados Unidos", indicó.