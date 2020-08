Se trata de pruebas, no de dichos, dice Ruiz Massieu tras acusaciones

La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI), en respuesta a señalamientos de corrupción de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, dijo que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, debe probar sus dichos a la denuncia hecha por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sobre el caso Odebrecht.

La legisladora priista dijo que "la autoridad debe probar sus dichos y desahogar los procesos judiciales, conforme a la ley, respetando los derechos de todas las partes que participan en el proceso".

Ruiz Massieu Salinas fue entrevistada en el Senado, luego de una reunión que transcurría cuando la FGR difundió un reporte del fiscal Gertz Manero, sobre declaraciones hechas por Lozoya.

"En ese y en cualquier caso, los señalamientos se tienen que respaldar con pruebas", dijo y añadió que de esa manera, "todo mundo debe tener la tranquilidad y la confianza de que las autoridades están actuando conforme a derecho".

Ante los cuestionamientos, la expresidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que formó parte del gabinete de Enrique Peña Nieto, dijo que quienes eventualmente sean señalados, deben tener el derecho de acudir ante las autoridades y dar su versión de los hechos.

"Aquí se trata de pruebas, no de dichos", respondió cuando se le hicieron referencias al informe en video que publicó Gertz Manero.

Ante un eventual proceso judicial que implique a Peña Nieto por denuncias de corrupción, Ruiz Massieu señaló: "Las autoridades no deben señalar, deben probar y desahogarse siempre las diligencias judiciales conforme a la ley".

Respecto de que si Gertz Manero se extralimitó en sus funciones, Ruiz Massieu dijo que no estaba enterada del mensaje del fiscal.

"Desconozco el contexto en el que lo haya hecho el fiscal", declaró.