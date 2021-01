Se triplican contagios de Covid en Guasave

En Guasave se volvió a decretar el cierre de bares, cantinas, centros deportivos, salones de fiestas, tianguis, el malecón, las calles alrededor del mercado municipal y las playas de las Glorias, Boca del Río y Bella Vista, en virtud que se triplicaron los contagios de Covid-19 y del número de defunciones en el transcurso de este año se elevó a 68 casos.

La presidenta municipal, Aurelia Leal López dijo que se volvieron a asumir las medidas extremas que se adoptaron al inicio de la pandemia, ante un relajamiento social que se tuvo en las fiestas navideñas y de fin de año, lo que trajo consiguió que se volviera al semáforo rojo.

El Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid-19 detalló que de 56 casos de pacientes activos registrados, el dia 2 de enero de este año, en el último corte, se alcanzó los 154, un número exorbitante para la capacidad médica y hospitalaria que se tiene.

Se acordó desplegar una vigilancia preventiva más estricta en los servicios bancarios, tiendas departamentales y supermercados, para certificar que cumplen con las normas sanitarias, de no generar grandes colas de clientes y garantizar que se cumpla con la sana distancia.

En cuanto al principal mercado municipal, ubicado en el centro de Guasave, la disposición fue cerrar a la circulación de vehículos las calles cercanas, para que los consumidores dispongan de mayores espacios para cuando acudan hacer sus compras portando el cubrebocas.

Se instruyó a la Policía Municipal continuar con rondines de supervisión y disolver reuniones o fiestas privadas y evitar que las familias acudan a las playas o centros de recreo, puesto que permanecerán cerradas por tiempo indefinido.

En la reunión del Consejo Ciudadano para Mitigar el Covid se informó que durante el fin de semana, personal de salud y protección civil clausuraron tres centros nocturnos, por no cumplir con los horarios y con la capacidad de clientes permitidos.

También, se destacó que en la zona del malecón "Maria del Rosario Espinoza", uno de los atractivos para los jóvenes, se disolvieron varias reuniones, por no guardar la sana distancia y muchos de los asistentes no portaban los cubre bocas.

Se dio a conocer que como parte de las nuevas medidas sanitarias, se distribuirán entre la población doscientos mil botellas con gel anti bacterial y 350 mil cubrebocas, a fin de contribuir a que se reduzca el número de contagios de coronavirus.

La alcaldesa Leal López precisó que en su municipio no se maquillan las cifras de contagios, los cuales se han triplicado en los últimos quince días, puesto que antes de seguir fomentando el turismo, lo que más importa es proteger a la población.

Destacó que a lo largo de la pandemia, en Guasave el número de personas que han fallecido por contagios, suman ya 551 casos, el número muy alto que debe poner a reflexionar a la población sobre el riesgo que se tiene de resultar positivos.