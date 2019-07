Se va Urzúa por descomposición en economía y "mano negra": Osorio Chong

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la salida de Carlos Urzúa Macías de la Secretaría de Hacienda muestra la descomposición en la economía, y subrayó que en la carta de renuncia acusa "mano negra" de funcionarios que estando decisiones responsabilidad de su despacho.

A los periodistas, Osorio Chong les dijo que la renuncia del secretario de Hacienda "deja muy claro lo que está sucediendo en la política económica del país; ratifica que no se están haciendo correctamente las cosas".

La salida del titular de Hacienda muestra que la economía "no va por el camino correcto". Por supuesto, agregó Osorio, Urzúa "no quiere ser parte de lo que ya es una descomposición económica".

Refirió que Urzúa Macías "habla, ahí sí, de 'mano negra', respecto de quienes lo han acompañado en su encargo, de quienes están participando en la toma de decisiones, y de manera muy honesta lo habla de cara a los mexicanos".

La descomposición económica, agregó, "se ve en todos los sectores, en esos planes de austeridad mal entendidos, que recorta al sector Salud e impacta los servicios y también en la atención de las guarderías, los refugios, la infraestructura, no hay construcción en el país", subrayó Osorio Chong.