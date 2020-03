Se vigilan redes sociales en busca de convocatorias por saqueos: Sheinbaum

El gobierno de la Ciudad de México realiza una vigilancia permanente en redes sociales en coordinación con tiendas departamentales y de autoservicio para evitar cualquier intento de saqueo durante la emergencia del Covid-19, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Aquí en la Ciudad de México, se está en vigilancia permanente, además hay una coordinación con las tiendas de autoservicio, no queremos que absolutamente nadie se aproveche de esta situación, porque además roban tiendas para saquear televisiones o pantallas, que no tienen nada que ver con un problema de necesidades, es un tema de saqueo y ahí está trabajando la SSC, el C5 y las tiendas", comentó.

Recordó que ayer hubo cuatro casos, y en los cuatro hubo detenidos y no lograron llegar al saqueo y se está en vigilancia permanente de las redes sociales, por si es que hay alguna convocatoria.