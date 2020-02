"Sea quien sea, se hará justicia a saxofonista"

Ciudad de México.- Por la "violencia extrema" con que fue cometido el ataque con ácido del que fue víctima la joven saxofonista María Elena Ríos, debe ser castigado severamente y de forma "ejemplar", pese a los intentos para que los responsables no enfrenten a la justicia, considera Rubén Vasconcelos Méndez, titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

En entrevista con El Universal, Rubén Vasconcelos Méndez asegura que "se están realizando todas las acciones necesarias" para localizar a quienes, se cree, son los probables responsables intelectuales y que se sumarían a las dos personas detenidas en diciembre, señaladas de ser los atacantes materiales.

Además, pide que no se revictimice ni se cause más dolor a María Elena y celebra que la sociedad se sume a la exigencia de que no exista cabida para la impunidad.

Fiscal, ¿cuál es el estatus que guarda el caso?

—Sabemos que hay otros tres participantes en el caso, quienes planearon todo, e incluso facilitaron el ácido sulfúrico que rociaron a María Elena.

Ya fuimos con los jueces, presentamos los datos que la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales nos exigen y nos concedieron tres órdenes de aprehensión contra estos sujetos (...) estamos realizando acciones para su localización y captura. No vamos a dejar de hacerlo, porque consideramos que este hecho debe ser ejemplarmente castigado.

Sobre los dichos de las hijas de Juan Antonio Vera Carrizal —exdiputado del PRI actualmente prófugo y señalado como el autor intelectual del ataque—, quienes acusaron que durante los cateos realizados en su domicilio fueron víctimas de violencia de género, el fiscal de Oaxaca defiende la actuación de la dependencia a su cargo.

Asegura que el cateo fue "perfectamente legal", puesto que se contó con la orden del juez, misma que fue mostrada al ingresar a la vivienda para realizar la búsqueda.

Señala que nadie ni desde las instituciones ni desde la sociedad ni desde los medios debe "reproducir esquemas que hagan más fuerte el dolor de María Elena.

"Todos tendríamos que estar muy preocupados porque se castigue este hecho, sea quien sea. Tendríamos que unirnos en torno a la institución de procuración de justicia, que está haciendo todos los esfuerzos para integrar una adecuada investigación y para localizar a los sujetos que consideramos responsables", expone.

Agrega que "desde la fiscalía no se dejará de buscarlos ni se abandonará el esfuerzo para que enfrenten a la justicia".