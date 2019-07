Secretaria de Cultura niega que Louis Vuitton haya trabajado con artesanos

Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, dijo que artesanos de Tenango de Doria, Hidalgo, le informaron que no trabajaron con los diseñadores que crearon la silla (modelo R98619), para la colección Objets Nomades, de la marca Louis Vuitton.

"Ya estamos en comunicación con la marca, hay interés de hacer una colaboración más justa y ya tendremos reunión con ellos. Estuvimos en Tenango de Doria hace unos días y los artesanos nos dijeron que no trabajaron de la mano con los diseñadores", dijo Frausto.

La funcionaria informó que aún no ha visto la pieza porque no se vende en México, aunque señaló que aparecen motivos de la comunidad hidalguense. "Sin embargo, en las imágenes no se alcanzan a ver si son bordados o son impresos; ya Louis Vuitton nos dará su información", comentó Fraustro.

Los diseñadores Yael Mer y Shay Alkalay, fundadores de Raw Edges Design Studio, publicaron el 12 de abril en su cuenta de Instagram algunos diseños con los que colaboraron con la marca Louis Vuitton, uno de ellos es el modelo R98619.

En su publicación, los diseñadores recibieron varias críticas. En respuesta Raw Edges, escribió: "Entiendo muy bien su preocupación, este es un tema muy importante, pero agradecería que verificaran la información antes de publicarla. Nuestra silla prototipo que se presentó en Milán no estaba hecha de lienzos impresos sino de un bordado original de México. Las piezas finales de producción se realizarán en colaboración con los artesanos locales de México".

EL UNIVERSAL solicitó a los diseñadores información sobre el proceso creativo con los artesanos mexicanos. En respuesta, Shay Alkalay indicó que la declaración al respecto la debía dar la marca; mientras que Louis Vuitton no respondió cómo y a través de qué institución están en contacto con los artesanos, e indicó que la única declaración que harán es: "Actualmente estamos en una relación con los artesanos de Tenango de Doria en Hidalgo, México, con la perspectiva de colaborar juntos para producir esta colección".