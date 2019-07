Secretaría de Salud asegura que no hay casos de ébola en México

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia internacional por un brote de ébola en África, la Secretaría de Salud informó que en México no existen casos registrados de esa enfermedad.

La dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela informó que ante la declaratoria emitida por el Comité de Emergencias para el Reglamento Sanitario Internacional, trabaja en los puntos de entrada internacional para asesorar a las personas que viajaron a las áreas afectadas, además de que colabora con autoridades migratorias para fortalecer la seguridad sanitaria de los mexicanos.

"En México no existen casos de ébola: la secretaría de Salud trabaja en los puntos de entrada internacional para asesorar a las personas que hayan viajado a las áreas afectadas".

Para aquellos connacionales que tienen planeado viajar a la República Democrática del Congo o Uganda, el gobierno federal emitió una serie de recomendaciones como revisar que durante su viaje no entrará a las áreas afectadas por la epidemia de ébola.

Además recomendó lavar las manos constantemente, "más aún si sospecha tener o haber tenido contacto con objetos contaminados o personas que pudieran estar infectadas o enfermas", evitar el contacto con sangre y líquidos corporales de personas infectadas o enfermas incluyendo el contacto sexual, evitar contacto con animales silvestres que pudieran estar contaminados como monos, chimpancés, antílopes y murciélagos silvestres.

"Si usted es personal médico o paramédico y no cuenta con la capacitación y equipo de protección personal adecuada, evite atender personas enfermas o sospechosas de tener Enfermedad por el Virus del Ébola", aconsejó.

En caso de tener dudas, se invitó a los mexicanos llamar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud en donde personal capacitado responderá.

De acuerdo con los estándares internacionales, la situación en África se evaluará dentro de tres meses para saber si el virus se ha extendido, hasta el momento los organismos internacionales han dicho que la transmisión no es intensa.