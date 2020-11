Secretaría de Salud de NL no autoriza a Tigres abrir su estadio

La Secretaría Estatal de Salud de Nuevo León, no autorizará al club de futbol Tigres abrir su estadio al público para los juegos de la liguilla del torneo Guardianes 2020, anunció el titular de la dependencia estatal, Manuel de la O Cavazos, ante el anuncio que realizó la liga MX en el sentido de que autoriza a los dueños de los equipos para que permitan la entrada del público, siempre que se cumplan las medidas sanitarias, no haya aforos mayores al 50 por ciento, y lo autoricen las autoridades correspondientes de cada estado o municipio.

Manuel de la O, afirmó que, por disposición del Consejo de Seguridad en Salud de la entidad, se resolvió que no van a permitir la apertura del Estadio Universitario donde juegan los Tigres, debido a que, si bien el deporte y la recreación son muy importantes, es prioridad proteger la salud de todos, ante el alto número de contagios y defunciones que se registran en el estado.

Cuestionado sobre el hecho de que el gobierno de Jalisco que encabeza Enrique Alfaro, sí permitirá la entrada del público al estadio de las Chivas de Guadalajara, para su partido ante el América, con una ocupación máxima del 15 por ciento de la capacidad del estadio, declaró que cada estado tiene su propio semáforo epidemiológico y tomas sus propias decisiones, pero aquí "Nuevo León ha decidido que no se abrirá porque es más importante la salud que abrir el estadio".

El secretario informó que en las últimas 24 horas hubo en la entidad 35 defunciones por covid-19, para un total de cinco mil 350 desde que se registró el primer deceso el pasado cuatro de abril, y asimismo se reportaron 692 casos de contagio para un total de 97 mil 986 personas que han contraído la enfermedad viral desde el once de marzo del presente año. Actualmente hay mil 307 personas hospitalizadas, 305 de ellas conectadas a un respirador mecánico.