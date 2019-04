Secretaría de Salud debe entregar índices de embarazo infantil: Inai

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) aseguró que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazo infantil y adolescente, de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y en el mundo se dan más de 16 millones de embarazos en adolescentes no deseados.

Con estos argumentos, el comisionado del organismo RosendoEvgueni Monterrey Chepov, inició la exposición de motivos del recurso de revisión RRA/1504/19 en contra de la Secretaría de Salud (Ssa), esto durante la sesión del Pleno del Inai llevada a cabo este miércoles.

Un particular solicitó a la Ssa los documentos de estudio que ordenó el entonces subsecretario Pablo Kuri sobre embarazo infantil para el periodo de 2015 a enero de 2019, mismos que debían incluir los recursos erogados, las empresas contratadas y el periodo de cada contratación, como respuesta a este pedimento la Ssa dijo que la información requerida era inexistente.

"Parte de los recursos que se le entregan a la Ssa, tiene como propósito combatir los índices de embarazo infantil y juvenil en nuestro país, pues de los 2 millones de nacimientos al año en nuestro país, la quinta parte (esto es cerca de 400 mil) se dan en mujeres menores de 19 años y 10 mil en madres menores de 14 años", aseguró el comisionado Monterrey.

Monterrey Chepov, aseguró en sus alegatos que durante 2014, se dieron 17 nacimientos diarios en el grupo de 10 a 14 años, y un poco más de mil en el grupo de 15 a 19, trayendo consigo, como consecuencia, en la Ciudad de México casi 76 mil adolescentes que se embarazan cada año, 80% de ellas dejan sus estudios y 33% son madres solteras.

El comisionado Monterrey enfatizó, "el embarazo infantil no es un fenómeno aislado, es una problemática que necesita de la concurrencia de actores y factores para su atención".

Al respecto, destacó que la Ley General de Salud establece como obligación informar al hombre y a la mujer sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años, a través de información sobre métodos anticonceptivos, la cual debe ser en todo momento oportuna, eficaz y completa.

De igual forma, el Consejo Nacional de Población (Conapo) ha referido que la fecundidad de las adolescentes y niñas suele asociarse a las siguientes características: riesgos a la salud que entraña la reproducción en edades tempranas; la asociación entre la maternidad antes de la adultez y la existencia de condiciones de precariedad socioeconómica y la naturaleza no planeada ni deseada de la mayoría de estos embarazos.

Aunado a que la propia Ssa ha señalado que los trastornos de hipertensión en el embarazo son procedimientos que causan un número elevado de defunciones; sin embargo, en las mujeres menores de 20 años el riesgo de morir por estas causas es más elevado, triplicándose en comparación con las mujeres en un rango de edad entre 20 y 24.

"Ante este problema de salud pública un servidor considera de gran importancia que se ponga a disposición de las mexicanas y los mexicanos la información sobre sexualidad y reproducción humana en niños y jóvenes, así como la exposición permanente de campañas sobre educación y salud sexual, por tanto revocó la respuesta que la Ssa dio al solicitante e instruyo a entregar la información", concluyó.