Secretario de Agricultura se recupera de Covid-19

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, informó que se recuperó de Covid-19. A través de su cuenta de twitter compartió que había sido dado de alta y agradeció a todos por sus mensajes de aliento.

"Con gusto les comparto que he sido dado de alta y agradezco a todos por sus mensajes de aliento. Afortunadamente, mi recuperación ha avanzado bien, con el invaluable apoyo del personal médico, mi familia y el equipo de @Agricultura_mex", señaló.

En un segundo mensaje señaló que la pandemia le deja una enseñanza de solidaridad y unidad, e hizo un llamado a salir todos adelante.

"#ElCampoNoSeDetiene, tampoco quienes lo servimos desde el #GobiernoDeMéxico", dijo.

La pandemia nos deja enseñanzas y nos fortalece en lo más valioso: la solidaridad y unidad para salir juntos adelante.

El pasado 18 de agosto, EL UNIVERSAL informó del estado de salud del secretario, ya que, ese mismo y por el mismo canal, el mismo Villalobos Arámbula indicó que había dado positivo a Covid-19 y que por ello permanecería aislado.

"Informo que a partir de esta noche estoy en aislamiento por dar positivo a Covid-19. He notificado a las personas c/ las que tuve contacto p/ que tomen previsiones, y sigo las indicaciones médicas. Mantendré actividades desde casa, c/ el apoyo del gran equipo de @Agricultura_mex", se leyó en su cuenta de Twitter en agosto.