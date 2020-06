Secretario de Gobierno del Edomex da positivo a Covid-19

El secretario General de Gobierno del Estado de México, Alejandro Ozuna Rivero informó la tarde de este viernes a través de sus redes sociales que dio positivo a Covid-19. Aclaró que se encuentra asintomático y que continúa con sus funciones desde su casa, donde recibe el tratamiento médico correspondiente.

Explicó que el contagio se debió a que una persona en su familia dio positivo al virus y, en consecuencia se aplicó la prueba, los resultados le fueron informados este 12 de junio; sin embargo, recalcó que se encuentra en buenas condiciones para continuar con sus responsabilidades.

"Tras detectarse un contagio en mi círculo familiar, me he practicado la prueba de Covid-19 resultando positiva. No presentamos síntomas y estamos bajo supervisión médica. En la @SGGEdomex continuamos trabajando bajo la pauta del Gobernador @alfredodelmazo, en favor del #Edoméx".

El funcionario estatal es el segundo del gabinete del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza en dar positivo al SARS- CoV-2, el primero fue el secretario de Salud, Gabriel O'Shea Cuevas, quien informó este jueves que se encuentra en aislamiento domiciliario tras haberse contagiado de esta enfermedad, aunque igualmente asintomático por lo que continúa laborando.

Por la mañana, O'Shea Cuevas aclaró que no se ha puesto en contacto físico con los secretarios mexiquenses del gabinete o el gobernador Del Mazo Maza, si bien sostienen reuniones permanentes para atender la pandemia por Covid-19, todas han sido juntas virtuales, a través de mecanismos tecnológicos, por lo que descartó haber contagiado a alguno de sus compañeros en el gobierno estatal.

"Todos los días, sábado y domingo, y todos los días, a las nueve y media de la mañana nos conectamos en videoconferencia; más o menos siete secretarios, algún otro personal de la gubernatura y el señor Gobernador; dura la reunión más o menos tres horas, pero es por videoconferencia. No he tenido contacto con más gente del Gabinete ni con el Gobernador", puntualizó.