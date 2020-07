Secretario de Salud de NL molesto porque ignoran medidas contra Covid

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, amenazó con multas de hasta un millón de pesos a establecimientos que no respeten restricciones o protocolos sanitarios, y dijo estar enojado porque mucha gente ha ignorado las medidas de prevención, ya que en las últimas 24 horas hubo 44 defunciones por Covid-19, la cifra más alta desde que inició la pandemia.

Entre las víctimas mortales, informó, está la jefa de enfermeras de la clínica 67 del IMSS en Apodaca y un lactante de 45 días, además reportó que un alcalde del estado, del que no dio a conocer su identidad, fue hospitalizado en el Hospital Metropolitano. "Hoy estoy enojado porque podemos hacer más la sociedad, los alcaldes, el gobierno federal y el estatal; pero ustedes también que han minimizado las medidas de prevención; dicen, a mí no me pasa nada, y salen a la calle a realizar actividades sociales", refirió. Comentó que este jueves hay mil 341 pacientes internados, por lo cual pidió ayuda de la sociedad para que no se exponga al virus SARS-CoV-2 si no tiene necesidad de salir de casa, pues de lo contrario seguirá presentándose una alta cifra de contagios y defunciones. Hasta ahora se tienen registradas 899 defunciones y 26 mil 856 casos de contagio.

"Esto no es un juego, el virus existe, los hospitales se están llenando; el personal de salud está cansado, está triste y enojado porque la sociedad no nos ayuda", señaló durante la rueda de prensa diaria para actualizar los datos del nuevo coronavirus.

Durante la última semana hubo un promedio de 22 defunciones diarias y de 674 casos de contagio, que ponen en rojo (riesgo máximo) estos indicadores del semáforo estatal para la reactivación económica, y que también está en riesgo máximo la tasa de transmisión con 1.5, cuando no debe rebasar 1.4.

Manuel de la O señaló que no cerrarán los establecimientos que permanecen abiertos, pero tampoco se reanudarán las actividades que han estado suspendidas desde marzo. "Tenemos que seguir reactivando la economía, para tener mejores hospitales y pagar salarios para los médicos y las enfermeras, para desarrollar nuestra sociedad; pero tenemos que ser prudentes y conscientes para salvar muchas vidas", expresó.

Advirtió que serán más estrictos con los establecimientos que no cumplan con las medidas del protocolo sanitario o ignoren las restricciones de horarios y días en que deben permanecer cerrados, pues aunque no persiguen fines recaudatorios, a los reincidentes les aplicarán multas que pueden ir desde 400 mil hasta un millón de pesos.