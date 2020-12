Secretario de Salud de Sonora otra vez da positivo a Covid-19

El secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen, informó que a pesar de extremar protocolos sanitarios se contagió de Covid-19 por segunda ocasión, pero esta vez con más fuerza.

"El lunes estuve en el municipio de Bácum, junto con mis compañeros de Salud Sonora, realizando otra intensa jornada de vacunación contra la Influenza que nos tomó todo el día", escribió en redes sociales.

"Como tú sabes, estas jornadas son de contacto cercano y muy directo con las personas, razón por la cual, en todas y cada una de ellas seguimos todos los protocolos sanitarios, usando siempre cubrebocas, para evitar los contagios por Covid-19.

"Sin embargo, a pesar de ello, te informo con mucha tristeza que he dado positivo por segunda vez a esta maldita enfermedad y aunque son sus primeros días, esta reinfección me ha golpeado con más fuerza que la primera vez", agregó.

"Es importante que sepas que muchos como yo, al primer contagio, no generamos anticuerpos y quedamos vulnerables para un segundo contagio, como lo es mi caso", indicó.

Refirió que sigue las recomendaciones médicas y seguirá trabajando desde casa, además de proporcionar información "que sirve para cuidar tu vida".

La gobernadora Claudia Pavlovich envió palabras de solidaridad al funcionario: "¡Estimado, secretario! Espero te recuperes pronto, sin complicación alguna. Nuestras oraciones contigo, te mando un fuerte abrazo con cariño y muchas bendiciones para ti y tu familia".