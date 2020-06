Secretario de Salud del Edomex da positivo a Covid-19

El secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O'Shea Cuevas, informó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a Covid-19. Informó que se encuentra bien y se recupera en su casa, desde donde está trabajando.

Añadió que todo el sector salud continúa trabajando normalmente y que en su casa mantiene todas las medidas de prevención.

El secretario es el responsable de la política de salud y en los últimos días ha informado que en la entidad se prevén días de mayor riesgo de contagio.

"Les comparto que he resultado positivo a la prueba de Covid-19. Me encuentro bien, en tratamiento, recuperándome y trabajando desde casa. Bajo el liderazgo del Gobernador @alfredodelmazo todo el equipo de @SaludEdomex seguiremos trabajando por los mexiquenses".

En el Estado de México hasta el 10 de junio se contabilizaron 20 mil 723 casos positivos a Covid-19, 8 mil 928 sospechosos, además de 23 mil 130 negativos.

Además, 9 mil 989 mexiquenses han recibido alta sanitaria y se reportó el deceso de 2 mil 523 personas. También la dependencia informó que 4 mil 882 personas se encuentran en resguardo domiciliario por esta enfermedad, son atendidas mil 935 personas en hospitales de la entidad y mil 394 en otras latitudes del país.

Gabriel O'Shea Cuevas, reiteró la importancia de usar el cubrebocas, dispositivo de protección personal que debe cubrir mentón, nariz y boca, usarse aunque se esté hablando y mantener la sana distancia, que establece un espacio de metro a metro y medio entre personas.

Asimismo, realizar el correcto lavado de manos o usar alcohol gel, antes y después de su colocación, se debe poner especial atención en no usar cubrebocas rasgados o húmedos, no tocarlos en la parte interior, enrollar o doblar, ya que en caso de enfermedad puede mantener el virus y activarlo.