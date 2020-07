Secretario de Salud en Sonora da positivo a Covid

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, informó a través de sus redes sociales que el titular de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri dio positivo a Covid-19.

"Me ha informado el secretario de Salud @Enrique_Clausen que ha dado positivo a prueba #COVID19, seguirá protocolo médico. Deseo tu pronta recuperación estimado Enrique, nuestras oraciones contigo", publicó en su Twitter.

La mandataria y Clausen Iberri, impartieron una conferencia de prensa virtual con el tema relacionado al Covid-19, el día miércoles 1 de julio. Estuvieron sentados en la misma mesa.

"Por haber estado en contacto con el Secretario, como medida preventiva me pondré en aislamiento y en los próximos días me haré la prueba", anunció la gobernadora.