Sector agropecuario enfrenta retos: CNA

El sector agropecuario enfrentará vientos en contra en los próximos meses, con factores internos y externos que pueden complicar su desarrollo, dijo el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina Gallardo.

Entre esos elementos se encuentra la pandemia de Covid-19, alzas de precios de insumos, sequías, falta de apoyos, restricciones comerciales, así como afectaciones por la inseguridad, afirmó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, consideró que seguirán las presiones inflacionarias por lo menos durante todo el primer semestre del año, algo que causa reacciones en cadena como alzas en precios de los granos, alimento esencial para el ganado, lo que impacta los precios de los cárnicos.

"No veo que las presiones inflacionarias disminuyan en el primer semestre del año, tenemos un entorno complicado, vemos como la Reserva Federal de Estados Unidos está más restrictiva en su política monetaria, y eso va a tener impacto", señaló.

Cortina Gallardo expuso que los fertilizantes se encarecieron más de 100% en el segundo semestre de 2021, y a esto se suma la prohibición para importar glifosato, que es un herbicida, lo que complica hacer más eficiente la producción del campo.

Para 2022 se esperan sequías, y si no hay suficiente agua en las presas, que están a 50% de su capacidad a pesar de que en 2021 hubo buenos niveles de lluvias, los niveles están muy por debajo de lo que se requiere.

Comentó que el gobierno federal otorga apoyos directos con un punto de vista social, es decir, a la agricultura de subsistencia, pero faltan apoyos a la productividad y a la agricultura comercial, lo que provocó importaciones de 36 millones de toneladas de granos, a pesar de que en México hay espacio para producir.

"Si no están esos apoyos que se dan en otros países, es muy difícil que nuestro sector pueda competir. En granos y oleaginosas de nuestro país no hay crecimiento, mientras aumentan las importaciones", añadió.

Sobre los problemas de inseguridad que afectan al sector, reconoció que no se cuenta con datos para medir su impacto, pero se trata de un problema serio.