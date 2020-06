Sector turístico tiene esperanza de reponerse de la pandemia y del sismo

A pesar de los daños en la fachada de su hotel Xestal, en La Crucecita, Huatulco, Gerardo Gutiérrez es optimista y espera que en una semana más pueda reabrir su negocio, después de tres meses de estar cerrado por la pandemia del Covid-19 y ahora afectado por el sismo de 7.5 grados que sacudió a este destino turístico el martes.

En realidad no puede hacer nada más y la paciencia es lo único que le queda después de casi colapsar económicamente junto con más de 4 mil prestadores de servicios de este destino.

Aunque Gerardo ya había abierto su hotel desde el 8 de junio a 30% de su capacidad —de acuerdo con el protocolo de actuación para este sector, emitido por la autoridad municipal— sería a partir de esta semana cuando transitaría hacia la "nueva normalidad", pues el gobernador Alejandro Murat Hinojosa proyectaba que el 1 de julio Oaxaca podría pasar al semáforo color naranja.

Con ello se podría dar la bienvenida a los primeros turistas y comenzar la recuperación económica, pues este destino dejó de recibir en estos meses aproximadamente 187 mil 323 visitantes.

"La verdad el Covid-19 sí nos pegó en tres meses, no tuvimos ingresos, pero aun así ayudamos a los empleados pagando el seguro para que si enferman puedan ir a la clínica; nos ajustamos. Ahora, el terremoto nos viene a dañar, hay deterioro en la fachada, pero no es estructural, así que esperaremos en una semana reabrir. Además, la gente tiene miedo de venir a Huatulco", cuenta mientras vigila las reparaciones.

Hasta el primer corte y balance de daños por autoridades de Protección Civil municipal de Huatulco, los hoteles presentan grietas y fracturas en fachadas, pero sin afectación estructural que ponga en riesgo la vida de los turistas.

El su recorrido por Huatulco, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que por el momento se contabilizan seis hoteles con afectaciones, los cuales serán valorados por expertos para descartar consecuencias.

Pérdidas. El Observatorio Turístico de Santa María Huatulco informó que el impacto económico en el sector, derivado de la contingencia por Covid-19 para el periodo del 1 de abril al 1 de julio, se traduce en que este paraíso dejó de recibir 187 mil 323 visitantes.

El regidor de Turismo, Desarrollo Económico y Cultura de Huatulco, Ricardo Pacheco, indicó que en el periodo señalado se esperaba la llegada de 170 mil turistas y 17 mil excursionistas en crucero, que dejarían una derrama económica global de 2 mil 577 millones de pesos.

Además, Huatulco perdió 8 mil 195 empleos directos, de los cuales se registran 3 mil 825 en hoteles, 3 mil 916 en establecimientos de alimentos y bebidas, y 454 puestos en otros giros como agencias de viajes, transportadoras turísticas y guías. También se perdieron 20 mil 487 trabajos indirectos. Ahora, a ese panorama se sumarán los daños que dejó el sismo, mismos que siguen contabilizándose.